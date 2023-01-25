В текущем году впервые заработает закон, принятый еще в 2021 году, согласно которому с доходов, полученных с банковских вкладов в течение этого года, впервые нужно будет уплатить НДФЛ.

Как сообщает портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ, после принятия данного закона в марте 2021 г. президент В. Путин подписал ФЗ, который позволил не платить НДФЛ с процентов, полученных в 2021–2022 годах. Но, увы, действие антикризисной меры закончилось.

О необходимости уплатить налог предупредит ФНС. До 30 октября 2024 года в личный кабинет налогоплательщика придет уведомление с суммой налога.