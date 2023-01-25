25 января до 13.00 будет отключена электроэнергия на улицах Комарова и Красноармейской в х. Старая Станица.

Затем с 13.00 до 17.00 не будет света на ул. Красное Знамя, в пер. Комсомольском, на участке ул. Буденного от ул. Красноармейской до «Сбербанка».

Кроме того, с 12.00 до 14.00 подача электроэнергии будет приостановлена в станице Калитвенской на улицах Калинина, Горького, Красноармейской и Кооперативной.

Как сообщает газета «Земля», Каменский РЭС будет отключать свет для проведения плановых ремонтных работ.