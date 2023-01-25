Самые благоприятные условия для наблюдения кометы C/2022 E3 в Ростовской области будут 1 февраля.

Комета пройдет на расстоянии 42 млн км от Земли. Эту комету открыли меньше года назад. Объект приблизится к Земле и станет виден невооруженным глазом в конце января — начале февраля, сообщает портал 161.RU, ссылаясь на заведующего астрономической обсерваторией в парке Горького Николая Демина.

Ночью комета расположится между созвездиями Большой и Малой Медведицы и будет иметь блеск от четырех до шести звездных величин. Одно из важных условий, чтобы увидеть редкое явление, это найти чистое и незасвеченное небо.

Для справки

Комета C/2022 E3 открыта в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года. В январе 2023 года она прошла свой перигелий и максимально приблизится к планете на 0,28 астрономической единицы. По оценке ученых в последний раз комета приближалась к Солнцу около 50 тысяч лет назад, а нынешний пролет вполне может оказаться последним — объект движется по такой траектории, что вполне может покинуть систему.