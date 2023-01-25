Размер единовременного пособия родственникам сотрудника, погибшего на рабочем месте, хотят увеличить до 2 млн руб.

Этот законопроект одобрила Госдума на пленарном заседании в первом чтении 24 января. Сейчас размер выплаты составляет 1 млн руб.

Как сообщает «Парламентская газета», причинами трагедии на производстве чаще являются нарушения ПДД, распорядка и рабочей дисциплины, а также нарушения техники безопасности. Но чаще всего причиной получения тяжелых травм является воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся предметов, деталей и машин.