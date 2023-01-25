Порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, которые заседают без отрыва от основного места работы, меняется с целью «обезопасить их персональные данные». Соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

В третьем чтении Госдумой РФ принят закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в интернете в обобщенном виде, то есть без имен и фамилий парламентариев. Таким образом, в целях защиты персональных данных, учитывая публичный статус, в этой части вводятся единые правила.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — заявил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

«Большинство региональных и муниципальных депутатов работают именно на непостоянной основе — врачами, учителями, занимаются бизнесом. При этом нередко описки, опечатки или ошибки становятся основанием лишения их полномочий. Такие депутаты будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта, о том, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена. Подчеркну еще раз, что нормы касаются только тех депутатов, которые трудятся на непостоянной основе», — отметил Крашенинников.

Напомним, Ростовскую область в Госдуме представляют 12 депутатов:

Александр Бородай

Сергей Бурлаков

Виктор Водолацкий

Антон Гетта

Николай Гончаров

Виктор Дерябкин

Виталий Кушнарев

Вячеслав Никонов

Екатерина Стенякина

Лариса Тутова

Александр Шолохов

Евгений Бессонов

Сенаторы Российской Федерации от Ростовской области: