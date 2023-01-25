Для него была создана новая должность.

Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области В. Голубев 23 января, согласно которому вводится новая должность – заместитель губернатора – и назначен на нее Сергей Бодряков.

Новый чиновник с 24 января курирует вопросы поддержки казачества, а также сферу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее С. Бодряков возглавлял администрацию Аксайского района, а с 2022 года является атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».