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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава региона назначил казака своим замом

власть

Глава региона назначил казака своим замом

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Для него была создана новая должность.

Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области В. Голубев 23 января, согласно которому вводится новая должность – заместитель губернатора – и назначен на нее Сергей Бодряков.

Новый чиновник с 24 января курирует вопросы поддержки казачества, а также сферу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее С. Бодряков возглавлял администрацию Аксайского района, а с 2022 года является атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

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