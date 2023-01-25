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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донские парламентарии предложили снизить возраст выдачи «Пушкинской карты»

общество

Донские парламентарии предложили снизить возраст выдачи «Пушкинской карты»

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Соответствующее обращение направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Депутаты Заксобрания предлагают снизить возраст выдачи «Пушкинской карты» с 14 до 6 лет.
Напомним, программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года по инициативе президента России. Она рассчитана для подростков в возрасте от 14 до 22 лет и позволяет им приобретать билеты в музеи, галереи, театры и другие учреждения культуры. Лимит карты – 5 тысяч рублей.

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