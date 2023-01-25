25 января днем своеобразно «сбоили» телеканалы спутникового и цифрового вещания. На экранах вдруг появилась хорошо знакомая всем физиономия бывшего комика, а ныне президента незалежной. Он что-то вещал, явно обращаясь к зрителям.

Как сообщают подписчики «ПИКа», замена телесигнала произошла в 16.30. «Телеканал СТС, а показывают какую-то хрень».

На каменском ретрансляторе «ПИКу» подтвердили несанкционированное вмешательство в спутниковое вещание. Оперативными дежурными ретранслятора был осуществлен переход на прием сигнала с резервного источника, после чего трансляция телесигнала восстановилась. Причины устанавливаются.

Жители нескольких приграничных регионов сообщают, что у них тоже по телевизору вместо их любимых передач запустили обращение Зеленского.

В общем, комики на выдумки хитры.