общество
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет
Сегодня повод вспомнить гениального поэта, барда, советского актера театра и кино Владимира Высоцкого. Родился он 25 января 1938 года.
Пик его популярности пришелся на 60-70-е годы XX века, но многие его произведения до сих пор остаются актуальными и близкими сердцам нескольких поколений россиян и жителей других стран. Помните эту: «Если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре…» или «Если друг оказался вдруг»?
Каменчанин в пятом поколении, а ныне житель города Орла Александр Горбачев прислал в редакцию «ПИКа» стихотворение, посвященное Владимиру Высоцкому.
Памяти Владимира Высоцкого
Он по особому был мужествен и смел
И многим дорог навсегда до боли.
С далеких пор, как в «Вертикали» спел,
А мы тогда еще учились в школе.
Мальчишкам помогал постичь войну,
Ценить, как хлеб, единственного друга.
И будоражил сонную страну
Знакомый голос с хрипотцой упругой.
Июль восьмидесятого — как стон…
Настойчивая память сердце жалит:
Таганской сценой уж не выйдет он,
Уже не выйдет незабвенный Гамлет.
Стихи остались, роли и друзья,
С магнитолент опять поет про баньку нам…
Жаль, место встречи изменить нельзя –
Мы вновь придем на кладбище Ваганьково.
13 октября 1983 г.