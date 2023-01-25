Сегодня повод вспомнить гениального поэта, барда, советского актера театра и кино Владимира Высоцкого. Родился он 25 января 1938 года.

Пик его популярности пришелся на 60-70-е годы XX века, но многие его произведения до сих пор остаются актуальными и близкими сердцам нескольких поколений россиян и жителей других стран. Помните эту: «Если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре…» или «Если друг оказался вдруг»?

Каменчанин в пятом поколении, а ныне житель города Орла Александр Горбачев прислал в редакцию «ПИКа» стихотворение, посвященное Владимиру Высоцкому.

Памяти Владимира Высоцкого

Он по особому был мужествен и смел

И многим дорог навсегда до боли.

С далеких пор, как в «Вертикали» спел,

А мы тогда еще учились в школе.

Мальчишкам помогал постичь войну,

Ценить, как хлеб, единственного друга.

И будоражил сонную страну

Знакомый голос с хрипотцой упругой.

Июль восьмидесятого — как стон…

Настойчивая память сердце жалит:

Таганской сценой уж не выйдет он,

Уже не выйдет незабвенный Гамлет.

Стихи остались, роли и друзья,

С магнитолент опять поет про баньку нам…

Жаль, место встречи изменить нельзя –

Мы вновь придем на кладбище Ваганьково.

13 октября 1983 г.