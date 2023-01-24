Региональное правительство напоминает, что нельзя выбрасывать новогодние деревья на мусорку целиком.

Новогодние праздники закончились, но еще не все расстались с праздничным деревом. Но если выбросить главный новогодний атрибут неправильно (например, оставить у подъезда), предусмотрен штраф. Зачастую из елок на улицах городов и поселений возникают несанкционированные свалочные очаги.

Если граждане не желают платить штраф, то необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Нельзя выбрасывать деревья в общий контейнер для мусорных отходов. Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости.

Нельзя выбрасывать елку в мусоропровод.

Нельзя оставлять хвойное дерево у мусорных контейнеров: ель, сосна — пожароопасны.

Административная инспекция РО напоминает: за выброшенное не по правилам хвойное дерево грозит штраф (для физических лиц – до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 70 тысяч рублей).