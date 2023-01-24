общество
Проездной для федеральных льготников заменят
С мая 2023 года для проезда в городских автобусах федеральные льготники будут пользоваться не единым проездным билетом, как это было раньше, а электронным социальным проездным билетом.
Чтобы его получить, каменчане, являющиеся федеральными льготниками, должны до 20 февраля этого года обратиться в Управление соцзащиты или любое отделение МФЦ с заявлением. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий льготную категорию.
– Алгоритм проезда по электронным социальным проездным билетам будет следующим: в начале месяца вы пополняете ее на сумму 303 рубля и ездите весь месяц на городском транспорте бесплатно.
В начале следующего месяца билет блокируется, пока вы на него снова не положите 303 рубля, – пояснила начальник городского УСЗ Ольга Тарасова в телеграм-канале администрации Каменска-Шахтинского.
Напомним, к федеральным льготникам относятся:
- инвалиды и участники ВОВ
- вдовы инвалидов и участников ВОВ
- ликвидаторы Чернобыльской аварии
- жители блокадного Ленинграда
- несовершеннолетние узники концлагерей
- ветераны боевых действий и члены семей погибших ветеранов боевых действий
- инвалиды
- дети-инвалиды
По вопросам получения электронного социального проездного билета следует обращаться в УСЗ по телефонам: 8 (86365) 7-50-56, 8 (86365) 7-00-49.