С мая 2023 года для проезда в городских автобусах федеральные льготники будут пользоваться не единым проездным билетом, как это было раньше, а электронным социальным проездным билетом.

Чтобы его получить, каменчане, являющиеся федеральными льготниками, должны до 20 февраля этого года обратиться в Управление соцзащиты или любое отделение МФЦ с заявлением. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий льготную категорию.

– Алгоритм проезда по электронным социальным проездным билетам будет следующим: в начале месяца вы пополняете ее на сумму 303 рубля и ездите весь месяц на городском транспорте бесплатно.

В начале следующего месяца билет блокируется, пока вы на него снова не положите 303 рубля, – пояснила начальник городского УСЗ Ольга Тарасова в телеграм-канале администрации Каменска-Шахтинского.

Напомним, к федеральным льготникам относятся:

инвалиды и участники ВОВ

вдовы инвалидов и участников ВОВ

ликвидаторы Чернобыльской аварии

жители блокадного Ленинграда

несовершеннолетние узники концлагерей

ветераны боевых действий и члены семей погибших ветеранов боевых действий

инвалиды

дети-инвалиды

По вопросам получения электронного социального проездного билета следует обращаться в УСЗ по телефонам: 8 (86365) 7-50-56, 8 (86365) 7-00-49.