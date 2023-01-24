анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 25 января!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 4-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Вопрос об уголовке пока открыт. 20 января в аварии с автобусом маршрута №5 получили травмы тринадцать каменчан, включая водителя, который попал прямо из-за руля в реанимацию. Транспортная компания «Интертек» ответила «ПИКу» по поводу возмещения вреда здоровью пассажирам. »2-3
- Тарифы на коммуналку в районе кусаются. »14-15
- Напоминаем имена депутатов думы от Лиховского и Заводского. »20-21
- Родная, но не такая, как мы, заграница. Моря там нет, но очень-очень много красивого, вкусного и интересного! Причем на родном языке и со скидкой от российских цен. Догадываетесь, где побывал «ПИК»? »22-23
- Каменску сочиняют дизайн-код. Правил благоустройства для города уже недостаточно. »4-5
- Дефицит лекарств только начинается. Пока каменчане обивают пороги городских аптек в поисках пропавших, но столь необходимых в разгар заболеваемости препаратов, российский Минздрав уже определил список потенциально дефицитных лекарств, исчезновение которых с прилавков может случиться уже в ближайшее время. »2
- Дождь из тараканов заказывали? Жители пятиэтажки в мкр. Лиховском вынуждены тратить на средства от тараканов до 5 тысяч рублей в месяц. Лезут вредные насекомые непрерывным потоком из одной неблагополучной квартиры, в которой каждый день то шум, то драки. »6
- Пятница, не тринадцатое. Пятница 20 января в Каменске отметилась сразу тремя резонансными ДТП. »8