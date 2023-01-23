23 января с 10.00 до 15.00 не будет электроснабжения в х. Масаловка на улицах Советская, Пархоменко, Дружбы, Д. Бедного, Ворошилова, Герцена, Пушкина.

Каменские РЭС сообщают, что отключать свет будут для проведения плановых работ на сетях электроснабжения.

Учитывая вернувшийся мороз, следует ожидать, что в домах в это время станет холоднее в домах с газовым отоплением, потому что современные отопительные котлы без электричества не работают, равно как и обогреватели.