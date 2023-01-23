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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске

культура

Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске

Опубликовано

Народный хореографический коллектив «Офелия» представил Ростовскую область на Национальной телевизионной премии «Щелкунчик-2023», которая проходила с 12 по 15 января в Москве.

В масштабном мероприятии приняли участие около 6 тысяч участников из самодеятельных ансамблей России, которые являются обладателями званий, победителями Гран-при, лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов. Большой гала-концерт, в котором приняли участие каменчане, проходил в Гостином дворе. Главным судьей премии был российский артист балета, балетмейстер, заслуженный артист РФ, внук легендарного советского хореографа Игоря Моисеева Владимир Моисеев. Вели церемонию артисты Александр Олешко и Юлия Михалкова (из «Уральских пельменей»). 

По итогам выступлений танцоры из Каменска-Шахтинского завоевали по золотой награде за народный танец «Хоровод» и казачий танец «Как у нашей Кати». Каждая композиция была отмечена национальной премией «Щелкунчик». Также благодарственным письмом была награждена руководитель «Офелии» Лилия Иванцова.

  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
  • Премия «Щелкунчик» теперь в Каменске
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