На первенстве РО боксеры из сш № 2 и СК «Форвард» одержали победу и получили право выступить на первенстве ЮФО.

Соревнования проходили 17-21 января в Новочеркасске. По итогам боев среди девушек в возрастной категории 15-16 лет первое место завоевала Анастасия Верещагина (48 кг, тренер Олег Головков сш № 2).

Среди юниоров 17-18 лет золото завоевал Данил Белоусов (92 кг, тренер Олег Головков, сш № 2). Также обладателем первого места стал Иван Битенко (86 кг, СК «Форвард» тренер Сергей Кононенко).

Серебряным призером первенства стал Максим Максименцев (60 кг, тренер Олег Головков, сш № 2). Все спортсмены выступят на первенстве ЮФО.

В рамках первенства РО состоялся открытый городской турнир по боксу среди старших юношей 2007-2008 г.р. в поддержку ВС РФ и ветеранов боевых действий, в котором одержал победу еще один спортсмен из Каменска-Шахтинского Илья Белоусов (54 кг, тренер Олег Головков, сш № 2). Выступая в возрастной категории 15-16 лет, он одержал победу в трех боях и был признан лучшим боксером турнира.