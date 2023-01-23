В управлении ветеринарии РО принято решение продлить акцию по льготной стерилизации животных-компаньонов на 2023 год. Инициативу поддержали в подведомственных управлению станциях по борьбе с болезнями животных.

Проводить операции по-прежнему будут в государственных ветлечебницах в последний четверг каждого месяца. В эти дни стоимость услуги будет снижена на треть. Ближайшая дата стерилизации и кастрации по сниженным ценам 26 января. Специалисты ветлечебниц просят записывать своих питомцев заранее. Сделать это можно по телефонам:

8 (86365) 7-28-27 (Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27);

8 (86365) 9-41-03 (х. Старая Станица, пер. Монтажный, 2).

Кстати, оперировать по льготной цене можно и безнадзорных собак и кошек. Однако в этом случае послеоперационный уход придется обеспечивать тому, кто привел животное.