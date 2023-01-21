21 января инженерным войскам Вооруженных сил Российской Федерации исполняется 322 года с момента основания.

Памятная дата установлена Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом Министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

Эта дата привязана к историческому событию. 21 января 1701 года первый Всероссийский император Петр Великий повелел открыть школу Пушкарского приказа. Считается, что именно с этого учебного заведения началось инженерно-техническое образование в стране. Располагалось оно на Сухаревской площади в Москве, сегодня здание снесено.

Инженерные войска оборудуют территории военных действий, сопровождают в наступлении, занимаются инженерной разведкой и другими задачами.

Этот день отметят военнослужащие 11-й инженерной бригады, которой командует полковник Дмитрий Марков.

Бригада неоднократно являлась победителем международных армейских игр – «АрМИ». Военные приходят на помощь и в гражданских делах: например, после закрытия моста на трассе М4 «Дон» они оперативно возвели понтонную переправу для пропуска автотранспорта.

С начала проведения специальной военной операции личный состав выполняет боевые задачи. За свои заслуги военнослужащие неоднократно удостаивались государственных наград.

«ПИК» поздравляет военнослужащих с их профессиональным праздником и благодарит за отвагу, мужество и честь.