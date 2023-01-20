По информации УГИБДД, в Каменске-Шахтинском 20 января в 8.30 в районе дома № 12 в пер. Станционном произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту «Комбинат — Машзавод». Автобус двигался со стороны Старой Станицы.

Водитель 1964 года рождения, управляя автобусом компании “Интертек”, пересек встречную полосу, съехал с дороги, в результате чего автобус врезался в дерево. В аварии пострадали сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского с ушибами, ранами и переломами.

По информации из собственных источников, водитель находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.