20 января исполнилось 80 лет с того момента, как оккупировавшие наш город фашисты устроили карательную операцию и зверски убили более сорока каменских мальчишек.

Случилось это зимой 1943-го, в дни боев за Каменск.

19 января передовой отряд 3-й танковой бригады в составе батальона и роты автоматчиков прорвался в Соцгородок — поселок в составе Каменска. Но первый же советский танк, выскочивший в один из дворов на ул. Линейной был подбит из засады, экипаж не выжил. Затем неудача постигла второй, шедший следом, но танкистам удалось выбраться наружу. И тогда к ним стайкой подлетела ватага местных пацанов, наблюдавших за боем из своих укрытий — они целых семь месяцев ждали этого, и хотели, в меру своих сил, помочь советским войскам. Но силы были неравны. Немцы провели мощную контратаку, и нашим танкам пришлось отступить.

Беда была в том, что школьников, указывавших дислокацию врага танкистам, заметили полицаи — лиц не разглядели, но точно поняли, что это были дети. И сразу после боя по всей округе началась облава: заходили в каждый дом, переворачивали все сараи, подсобки, все подряд, вытаскивали наружу исключительно мальчиков — невзирая на возраст.

Набралось около полусотни — сколько именно, точно не известно и сегодня, данные разнятся. Сами участники тех событий говорили, что их было сорок восемь. Всех бросили в подвал местной школы.

20 января вечером повели на расстрел. По несколько человек, партиями, уводили в подвал и расстреливали. А сверху позже бросили еще несколько гранат. Так погибли Вася Чепелев, Саша Шачнев, братья Крамаровы и еще более сорока их сверстников.

Троим — Володе Бруссу, Сереже Удовиченко и Андрею Кучерову — удалось выбраться из груды мертвых тел и добраться домой. В ту же ночь Андрея Кучерова вновь схватили гитлеровцы и расстреляли вместе с отцом.

Выжившим, Сергею Удовиченко (работал после войны таксистом в Москве) и Владимиру Бруссу (стал директором завода в столице), можно сказать, повезло — они упали чуть раньше, за мгновение до того, как раздались выстрелы. А потом лежали под телами сверстников, стараясь не шевелиться.

Нацисты же, сделав черное свое дело, для устрашения устроили еще и жуткое предостережение остальным: оказывается, ведя мальчишек на расстрел, они снимали с них шапки, а потом развесили эти головные уборы по заснеженным веткам деревьев в сквере перед домом (сейчас там городской парк).

Спустя три недели Каменск был освобожден от фашистских захватчиков. Юных героев похоронили вместе с погибшими воинами, воздав им воинские почести. Каменчане помнят юных патриотов и ежегодно 20 января воздают им почести.

2 ноября 1967 года на центральной улице города — проспекте Карла Маркса, в Пионерском сквере был открыт памятник-стела Героям-пионерам (авт. А. Деркунский), на котором высечены имена всех погибших детей. В 1973 году бывшая Линейная улица Каменска переименована в улицу Героев-Пионеров.

Имена расстрелянных детей на стеле: Бабков В., Блинов Г. Ф., Бервенев Г. П., Выриков А. П., Глуховской И. К., Герловский А. Ф., Донченко С. В., Дробовач И. П., Захарченко Н., Иванов С. А., Крамаров В. Ф., Крамаров Д. Ф., Кучеров И., Красников М. Ф., Кочетова З., Купреченков И. Д., Ланин О. В., Миньков Б. Г., Новойдврский И. П., Новиков Н., Панфилов И., Ревин Ю. И., Руденко И., Стахиева М. А., Славин В. А., Сливин Б. А., Сучилин М. А., Хапричков Ю. И., Хитайленко В. С., Чепелев Н. М., Чепелев В. М., Чумаков Ю., Шачнев А. Г., Яковлев П. Д., Яровенко Ю. Д.

Использованы материалы: архив газеты «ПИК», rostov.kp.ru, архив ПО «ПОИСК» (рук. Александр Павленко).