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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

<strong>В Каменске побывали общественники из ЛНР и ДНР</strong>

общество

В Каменске побывали общественники из ЛНР и ДНР

В Каменске побывали общественники из ЛНР и ДНР

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Это уже вторая обучающая сессия НКО*, которая проходит у нас в городе. Их проводит каменская АНО “Общественный центр социальных инициатив”. 

На его базе в городе создан ресурсный центр НКО. Главная задача — выявление гражданских инициатив, общение с теми людьми, у которых есть идеи и которым нужна помощь для их реализации.

Теперь каменские общественники обучают практике получения грантов на общеполезные дела и инициативы граждан новых российских территорий Донбасса. 

*Некоммерческие общественные объединения

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