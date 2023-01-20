Это уже вторая обучающая сессия НКО*, которая проходит у нас в городе. Их проводит каменская АНО “Общественный центр социальных инициатив”.

На его базе в городе создан ресурсный центр НКО. Главная задача — выявление гражданских инициатив, общение с теми людьми, у которых есть идеи и которым нужна помощь для их реализации.

Теперь каменские общественники обучают практике получения грантов на общеполезные дела и инициативы граждан новых российских территорий Донбасса.

*Некоммерческие общественные объединения