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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

<strong>В Каменске на пешеходном переходе возле школы сбили ребенка</strong>

происшествия

В Каменске на пешеходном переходе возле школы сбили ребенка

В Каменске на пешеходном переходе возле школы сбили ребенка

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Происшествие случилось возле школы № 9, как раз, когда у детей закончились уроки.

20 января в 13.30 в районе на ул. Крупской водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21061, сбил 7-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по зебре. По информации пресс-службы УГИБДД по РО, в результате ДТП пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это одно их трех резонансных ДТП в Каменске-Шахтинском за 20 января.Утром авария случилась с пассажирским автобусом №5, во второй половине дня сбили школьника в пер. Крупской и в том же пер. Крупской неудачно встретились на перекрестке сразу три авто

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