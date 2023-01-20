Это уже третье подряд резонансное дорожное происшествие в Каменске-Шахтинском только за один день — 20 января.

20 января около 14.00 часов на перекрестке пер. Крупской и ул. Желябова столкнулись сразу три автомобиля.

Как сообщают очевидцы, кроссовер “Мазда”, двигавшийся по ул. Желябова, решил проскочить нерегулируемый перекресток перед “Ладой Ларгус”, которая ехала сверху по Крупской. Увы, маневр не удался, и в результате возле магазина “Ассорти-экспресс” “Мазда” въехала в “Ларгус” и стукнула “Тойоту” — все это практически на пешеходном переходе.

У “Мазды” разбит правый бок, сработали подушки безопасности. У “Ларгуса” капот — практически всмятку. Ощутимо пострадал и черный “Лэнд Крузер”, который вообще стоял на месте в ожидании очереди проезда.

Подробности произошедшего уточняются, движение по ул. Желябова между пер. Крупской и Красноармейским перекрыто.