20 января около 9.00 часов автобус маршрута № 5 двигался из х. Старая Станица в Каменск-Шахтинский. Когда автобус подъезжал к остановке «Парк Маяковского» в районе железнодорожного переезда, водителю стало плохо, он потерял управление, и автобус на скорости врезался в бетонный забор и стоящее рядом дерево.

Удар был такой силы, что пассажиры в салоне посыпались друг на друга. Пострадали 11 человек. Все они доставлены в ЦГБ, сейчас их осматривают медики.

По предварительной информации, все пострадавшие пассажиры автобуса поступили на скорой с различными травмами. Как сообщают медики, тяжелых нет. Среди пострадавших двое подростков – 16 и 17 лет.

На месте ДТП никто из прохожих не пострадал. Состояние здоровья водителя уточняется.