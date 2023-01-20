С 20 января автобус № 3, следующий от парка Маяковского до пос. Южного, начал ходить по новому графику.

По данным пресс-службы администрации Каменска-Шахтинского по выходным этот автобус не ходит.

График движения автобуса № 3

рабочие дни

Рабочие дни

От парка Маяковского: 6.06 6.54 17.20

От комбината до пос. Южного: 6.12 7.02 17.26

От пос. Южного: 6.30 7.18

От комбината до парка Маяковского: 6.44 7.32