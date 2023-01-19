18 января куратор группы «Za наших» Анатолий Павлович доставил очередную партию продуктов, технических устройств и одежды для участников СВО в Луганскую народную республику.

Накануне вечером в х. Астахов Каменского района, где собирали гуманитарный груз, прибыли жители Краснодарского края и передали для отправки в ЛНР посылки из Новороссийска, Крымска, Курганинска и станции Тоннельной.

По словам активистов группы «Zа наших», эта поездка на передовую стала 40-й. Кстати, поездок, возможно, было и больше.

— Мы уже сбились со счета, сколько раз ездили к нашим ребятам, — отметил А. Павлович в разговоре с корреспондентом «ПИКа».