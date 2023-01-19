В регионе стартовал конкурсный отбор для участия в программе «Земский учитель».

Программа предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу в сельские населенные пункты либо в рабочие поселки, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, сообщает администрация Каменского района. Потратить эти деньги учитель сможет по своему усмотрению.

Прием заявок осуществляется региональным оператором — «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2, тел. (863) 307-61-60, аудитория 4, Корнилова Елена Вячеславовна, e-mail: [email protected]. до 15 апреля.