Соответствующие поправки в Налоговый кодекс приняли федеральные парламентарии в первом чтении. После окончательного принятия изменения заработают с 2024 года.

Поправками предлагается разрешить гражданам получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал «Госуслуги».

Сегодня налоговые уведомления направляются налоговой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Документ предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуг» без их направления по почте.

Законопроект также предусматривает, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике и составляющих налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал «Госуслуг», он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.