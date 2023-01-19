После завершения продолжительных январских выходных настало время подвести итоги минувших праздников. Результаты аналитического обзора показали, что 76% россиян в целом удовлетворены тем, как прошли их новогодние каникулы.

Посещение гостей и прогулки на природе — самые распространенные занятия (34% и 30% соответственно).

18% респондентов заявили, что организовали культурно-развлекательную программу для себя и детей — сходили на новогодние представления/елку, в кино.

Культурный досуг (театр, концерт) выбрали 13%, каждый 10-й ходил в ресторан, клуб, на дискотеку (10%). Как и в случае с новогодними представлениями, популярность подобных досуговых практик также вернулась на допандемийный уровень. С семьей/друзьями январские каникулы провели 6%, стольким же компанию составил телевизор (6%).

Каждый 8-й россиянин все новогодние праздники провел дома (12%).

Самыми популярными подарками по-прежнему остаются конфеты, спиртные напитки, деликатесы (28%). На втором месте парфюмерия, косметика и бижутерия — их находил под елкой каждый пятый опрошенный (20%). В топ-5 популярных новогодних презентов также вошли: одежда и обувь (16%), сувениры (15%) и деньги (14%, среди молодежи 18-24 лет — 37%).

Без подарков в этом году остались 15% россиян, или каждый седьмой.

Отметим, что в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.