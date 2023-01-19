По информации сотрудников дорожного батальона № 2, 18 января около 21.00 водитель автомобиля «Хайма» (житель х. Старая Станица) двигался по трассе с северной стороны. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в попутную “газель”.

От удара легковушку выбросило с дороги, она несколько раз перевернулась и в результате превратилась в груду металла. Ее 44-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Разбитая «газель» после столкновения перевернулась, перегородив проезд на дороге. Полностью движение на трассе удалось восстановить лишь спустя час после аварии.