Такая возможность есть у молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, оформивших «Пушкинскую карту». В январе 2023 года баланс таких карт уже пополнился на 5 тыс. руб.

Оформить ее может в приложении для смартфонов любой человек этой возрастной категории, имеющий банковскую карту «МИР», паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Мероприятия, которые попадают в афишу «Пушкинской карты», можно найти в приложении «Госуслуги.Культура» и на портале «Культура.РФ». Кроме того, многие театры, кинотеатры и музеи в своих афишах указывают мероприятия, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, сейчас к программе «Пушкинской карты» подключена 261 организация культуры – донские театры, государственные музеи, концертные организации, библиотеки, кинотеатры.