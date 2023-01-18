С 18 на 19 января в России отмечается Крещение Господне, или Богоявление. В храмах проходят праздничные богослужения и освящают воду.

В каменских храмах график освящения воды разный. Например, в Свято-Покровском воду святят каждые полчаса и сегодня, 18 января, будут делать это до 19.00.

Несмотря на холодный пронизывающий ветер, желающих получить святыню много. Приходят семьями, с детьми. И у каждого с собой по несколько пятилитровок или банок с водой. Люди надеются на божественное чудо.