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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменских храмах освящают воду

религия

В Каменских храмах освящают воду

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С 18 на 19 января в России отмечается Крещение Господне, или Богоявление. В храмах проходят праздничные богослужения и освящают воду. 

В каменских храмах график освящения воды разный. Например, в Свято-Покровском воду святят каждые полчаса и сегодня, 18 января, будут делать это до 19.00. 

Несмотря на холодный пронизывающий ветер, желающих получить святыню много. Приходят семьями, с детьми. И у каждого с собой по несколько пятилитровок или банок с водой. Люди надеются на божественное чудо.

  • В Каменских храмах освящают воду
  • В Каменских храмах освящают воду
  • В Каменских храмах освящают воду
  • В Каменских храмах освящают воду
  • В Каменских храмах освящают воду
  • В Каменских храмах освящают воду
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