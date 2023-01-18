В ходе еженедельного мониторинга за 2-ю неделю года (с 9 по 15 января) в целом по области зарегистрировано более 17,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 18% выше эпидпорога. Количество заболевших по сравнению с первой неделей года увеличилось на 85,4%.

В Каменске-Шахтинском эпидпорог по заболеваемости вирусными инфекциями не превышен. Об этом «ПИКу» сообщила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Каменске Валентина Тыквинская. Количество заболевших ОРВИ на 1-й неделе нового года в Каменске составило 147 человек, на 2-й – 409.

Также отмечается высокая заболеваемость внебольничными пневмониями. За первые две недели 2023 г. в Каменске зарегистрировано 23 заболевших, в Каменском районе – 16. Один из случаев в городе закончился летально.

Риск роста коронавирусной инфекции пока опасений не вызывает. За первые две недели зарегистрировано 7 случаев заболевания.