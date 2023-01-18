Жильцы дома № 19 на ул. Советской в мкр. Лиховском, когда заходят в подъезд, на всякий случай прикрывают голову, потому что сверху — на голову, на лицо, в сумки, за шиворот — летят тараканы.

Плодятся полчища тараканов в одной из квартир этого подъезда. По словам жильцов, постоянные обращения в управляющую компанию, в полицию и в администрацию микрорайона Лиховского не помогают. Заставить владельца квартиры принять меры против живности не получается. А известно, если хоть в одной квартире живность не ликвидируется, в других ее вывести трудно. Вот и страдает весь дом.

– Все щели в своих квартирах мы запенили, на вентканалах установили специальные решетки, но таракашки все равно лезут из подъезда. Самое неприятное, когда таракан падает ночью с потолка на лицо, — жалуются корреспонденту жильцы дома.

Подробнее читайте в номере газеты «ПИК» от 25 января. Может быть, к тому времени выход найдется?