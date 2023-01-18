Около 9 часов вечера 16 января водитель легковушки, спускавшейся по дороге мимо нового детского сада к частным домам на ул. Освобождения, не справился с управлением и протаранил забор одного из домовладений.

Жители этого и соседних домов выбежали на шум, начали фотографировать машину и звонить в ГИБДД. К сожалению, виновник уехал до приезда сотрудников ГИБДД.

Важно отметить, что каменчане, проживающие на ул. Освобождения, уже дважды обращались в администрацию Каменска и в городскую прокуратуру с требованием соорудить отбойники или каким-то другим образом защитить дворы от возможного столкновения. Люди опасались, что машина, движущаяся по дороге с крутым уклоном, может не справиться с управлением и снести заборы вместе с домами. К сожалению, их опасения сбылись.

Подробнее об этой проблеме читайте в «ПИКе» от 25 января.