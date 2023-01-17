16 января куратор группы «Zа наших» из Каменского района Анатолий Павлович привез в один из госпиталей Луганской народной республики матрасы, костыли, продукты питания и одежду, которые помогли собрать участники этой группы, а также власти Каменского района.

Со словами благодарности к жителям и властям Каменского района обратился командир одной из медицинских рот ЛНР, который принимал гуманитарный груз.

– Очередной груз с помощью мы собрали благодаря совместной деятельности администрации Каменского района в лице главы администрации Владимира Савина, директора детского лагеря «Радость» Елены Юровой и участников группы «Zа наших», – рассказал «ПИКу» А. Павлович.