Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа Ирину Рукавишникову.

Сообщается, что большая часть изменений коснется работы фармацевтов, так как, по мнению законотворцев, они чаще всего нарушают закон, продавая лекарства без рецепта.

Если закон будет принят, то нарушившим его сотрудникам аптек придется заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также в качестве наказания будет использоваться запрет работы фармацевтом на срок от 6 месяцев до 1 года. Индивидуальных предпринимателей будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей, юрлиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Думцы объясняют поправки увеличением нарушений (на 22% за последние пять лет), связанных с продажей препаратов без рецепта и ростом числа наркозависимых. Так называемых лекарственных наркоманов в стране за последние 13 лет стало больше в три раза.