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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сбер в хуторе работает два дня в неделю

общество

Сбер в хуторе работает два дня в неделю

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До конца января отделение ПАО Сбербанка в х. Гусеве будет работать по вторникам и пятницам, сообщает администрация Гусевского сельского поселения.

Прием населения будет вестись с 9.00 до 16.00.

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