общество
Сбер в хуторе работает два дня в неделю
До конца января отделение ПАО Сбербанка в х. Гусеве будет работать по вторникам и пятницам, сообщает администрация Гусевского сельского поселения.
Прием населения будет вестись с 9.00 до 16.00.
До конца января отделение ПАО Сбербанка в х. Гусеве будет работать по вторникам и пятницам, сообщает администрация Гусевского сельского поселения.
Прием населения будет вестись с 9.00 до 16.00.
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