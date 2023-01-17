Отдел ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского определил подрядчика по подготовке проектно-сметной документации для рекультивации каменского полигона ТКО.

В срок до 15 декабря 2023 г. ПСД, прошедшая госэкспертизу, должна будет предоставить заказчику краснодарская компания «Специализированное проектное бюро технологии строительства». Общая стоимость работ 17 020 701,6 руб.

Интересно, что подобный документ уже был изготовлен в 2014 г. ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» из Москвы. Представитель этой организации Владимир Максимов презентовал проект рекультивации на заседании в администрации города 19 декабря 2016 г.

Зачем потребовалось делать повторную ПСД, неизвестно.

Подробнее о том, каким образом должны были прекратить каменский полигон ТКО в экологичный курган, читайте в «ПИКе» от 18 января.