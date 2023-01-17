анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 18 января!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 3-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Спасали не ради медали. Награда нашла каменских парней спустя полгода после их смелого поступка 5 июня 2022 года, о котором «ПИК» тут же рассказал городу. А сегодня Илья Ананьев и Павел Короченцев удостоены медали МЧС России «За спасение погибающих на водах». Ходатайство о награде направил в высшие инстанции начальник по делам ГО и ЧС Юрий Плотников, медали вручил глава администрации Владимир Шевченко. »7
- Куда из аптек делись лекарства? В аптеках Каменска наблюдается дефицит препаратов, в том числе от сезонных вирусных заболеваний. »2
- Пассажиры оборвали телефоны. Куда жаловаться на неприбывшие автобусы? »2-3
- Вспомните своего депутата в городской думе. Расклад городской думы по округам — с портретами, картой и со всеми изменениями. »20-21
- А губернатор оказался каменчанином. В День российской печати наш корреспондент Алексей Найденов получил премию губернатора, подарил ему свою книгу и узнал интересную подробность его биографии. »3
- За каменскую свалку взялся Краснодар. Проект рекультивации каменского полигона ТКО должен быть готов к 15 декабря этого года. Такой срок указан подрядчику, которого выбрали на прошлой неделе. »4
- Чтобы счетчик не оставил без штанов. »10
- «Сколько начислили, столько и платите!» Такую тональность и категоричность носит ответ администрации города на жалобу жильцов пятиэтажки, что в центре города, на непомерные начисления за общедомовые потери электроэнергии. »11