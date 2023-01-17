Международный олимпийский комитет передал права на вещание зимних Олимпийских игр 2026-го и 2030 годов и летних Олимпийских игр 2028-го и 2032 годов компаниям компании Warner Bros. Discovery и Европейскому вещательному союзу.

Россия и Беларусь разрешение на трансляцию игр не получили, сообщает «Российская газета».

Меж тем летние Олимпийские игры 2024 года (Париж) и в России, и в Беларуси показывать все же будут. Права на трансляцию принадлежат компании «Телеспорт».

Кроме того, с февраля прошлого года, когда началась специальная военная операция, МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров, а также не проводить в России соревнования с участием спортсменов из других стран. Олимпийский комитет России считает решение МОК противоречащим Олимпийской хартии.