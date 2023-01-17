24 января в 9.00 прием жителей Каменска проведет министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

В режиме видеоконференцсвязи можно обратиться по вопросам улучшения жилищных условий различных категорий граждан и другим вопросам строительной отрасли.

Желающим пообщаться с министром, необходимо предварительно записаться на прием до 20 января по телефону: +7 (86365) 7-08-66.

Время работы колл-центра: с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.