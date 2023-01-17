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Где освятить воду на Крещение
Расписание Великого освящения воды и крещенских служб в храмах Каменска-Шахтинского, Каменского района и Донецка.
19 января православные будут отмечать Крещение Господне или Богоявление. В каждом храме по этому случаю пройдут праздничные богослужения, а также будет совершен чин Великого освящения воды.
Каменский Свято-Покровский храм
18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Василия Великого
- 11.30 – 19.00 – Великое освящение воды (через каждые полчаса: 11.30 – 12.00, 12.30, 13.00 и т. д.)
- 17.00 – Всенощное бдение
19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
- 8.30 – Часы. Литургия
- С 10.30 до 19.00 – Великое освящение воды (каждые полчаса: 10.30 – 11.00, 11.30, 12.00 и т. д.)
Каменский Свято-Троицкий храм
(поселок Южный)
18 января
- 7.00 – Божественная литургия
- 10.00 – 19.00 – Великое освящение воды
19 января
- 7.00 – Божественная литургия
- 9.00 – 15.00 – Великое освящение воды
На территории храма будет организована купель, начинать омовение в которой уже можно будет с 10.00 18 января.
Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших
(недалеко от парка Победы)
18 января
- 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00 – Великое освящение воды
19 января
- 11.30 – Великое освящение воды
Расписание служб уточняйте непосредственно в храме
Каменский храм Преображения Господня
(мкр. Лиховской)
18 января
- 8.00 – Божественная литургия. Великое освящение воды
- 15.00 – Всенощное бдение
19 января
- 8.00 – Божественная литургия. Великое освящение воды
Каменский храм Святой Анны Кашинской
(мкр. Заводской)
18 января
- 8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого
- 14.00 – Всенощное бдение
- 18.00 – Великое освящение воды
19 января
- 8.00 – Божественная литургия
- 12.00 – Великое освящение воды
Храм святого Сергия Радонежского
(парк Лога)
18 января
- 7.30 – Царские часы. Вечерня. Литургия. Молебен
- 10.00-11.00 и 16.00 – 17.00 – Великое освящение воды
- 14.00 – Всенощное бдение
19 января
- 7.30 – Литургия. Молебен.
- 10.00 – 11.00 – Великое освящение воды
Храм Святителя Николая
(хутор Ст. Станица)
18 января
- 8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого
- 11.00–12.00 – Великое освящение воды
- 15.00 – Всенощное бдение
19 января
- 8.00 – Божественная литургия
- 10.00 – Великое освящение воды
Калитвенский Свято-Успенский храм
18 января
- 7.30 – Царские часы. Божественная литургия
- С 10.00 – Великое освящение воды
- 12.00 – Вечернее богослужение
19 января
- 8.00 – Божественная литургия
- 10.00 – Великое освящение воды
Богдановский Свято-Никольский храм
18 января
- 8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого
- По окончанию, в 10.30 – Великое освящение воды
- 14.00 – Вечерня
19 января
- 8.30 – Божественная литургия
- По окончании в 10.30 – Великое освящение воды
Храм Георгия Победоносца
(х. Лихой)
18 января
- 15.00 – Великое освящение воды
- 16.00 – Всенощное бдение
19 января
- 8.30 – Литургия
- 11.00 – Великое освящение воды
Храм Державной иконы Божией Матери
(Донецк)
18 января
- 7.30 – Царские часы. Утреннее богослужение.
- 9.00 – Литургия св. Василия Великого
- 10.00 – 19.00 – Великое освящение воды
На территории храма будет организована купель, в которой можно совершить омовение с 10.00 до 00.30. Храм будет открыт до 00.30
- 15.00 – Великое повечерие. Исповедь. Акафистное пение празднику Крещения Господня.
19 января
- 7.30 – Литургия. Исповедь
- 10.00 – 20.00 – Великое освящение воды
На территории храма будет организована купель, совершать омовения в которой можно с 10.00 до 00.30
Храм святой блаженной Матроны Московской
(пос. Двадцатка)
18 января
- 8.00 – Литургия. Молебен. Великое освящение воды
- 14.00 – Всенощное бдение
7 января
- 8.00 – Литургия. Молебен. Великое освящение воды
Гундоровский Свято-Успенский храм
(п. Гундоровский)
18 января
- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь Причастие.
Освятить воду можно до 19.00 (храм открыт до 00.00 часов)
- 15.00 – Великое повечерие. Утреня. 1-й час.
19 января
- 8.00 – Литургия. Исповедь. Причастие. Великое освящение воды.
Воду можно освятить до 19.00. Храм открыт до 21.00