Расписание Великого освящения воды и крещенских служб в храмах Каменска-Шахтинского, Каменского района и Донецка.

19 января православные будут отмечать Крещение Господне или Богоявление. В каждом храме по этому случаю пройдут праздничные богослужения, а также будет совершен чин Великого освящения воды.

Каменский Свято-Покровский храм

18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8.00 – Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Василия Великого

11.30 – 19.00 – Великое освящение воды (через каждые полчаса: 11.30 – 12.00, 12.30, 13.00 и т. д.)

17.00 – Всенощное бдение

19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

8.30 – Часы. Литургия

С 10.30 до 19.00 – Великое освящение воды (каждые полчаса: 10.30 – 11.00, 11.30, 12.00 и т. д.)

Каменский Свято-Троицкий храм

(поселок Южный)

18 января

7.00 – Божественная литургия

10.00 – 19.00 – Великое освящение воды

19 января

7.00 – Божественная литургия

9.00 – 15.00 – Великое освящение воды

На территории храма будет организована купель, начинать омовение в которой уже можно будет с 10.00 18 января.

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших

(недалеко от парка Победы)

18 января

12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00 – Великое освящение воды

19 января

11.30 – Великое освящение воды

Расписание служб уточняйте непосредственно в храме

Каменский храм Преображения Господня

(мкр. Лиховской)

18 января

8.00 – Божественная литургия. Великое освящение воды

15.00 – Всенощное бдение

19 января

8.00 – Божественная литургия. Великое освящение воды

Каменский храм Святой Анны Кашинской

(мкр. Заводской)

18 января

8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого

14.00 – Всенощное бдение

18.00 – Великое освящение воды

19 января

8.00 – Божественная литургия

12.00 – Великое освящение воды

Храм святого Сергия Радонежского

(парк Лога)

18 января

7.30 – Царские часы. Вечерня. Литургия. Молебен

10.00-11.00 и 16.00 – 17.00 – Великое освящение воды

14.00 – Всенощное бдение

19 января

7.30 – Литургия. Молебен.

10.00 – 11.00 – Великое освящение воды

Храм Святителя Николая

(хутор Ст. Станица)

18 января

8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого

11.00–12.00 – Великое освящение воды

15.00 – Всенощное бдение

19 января

8.00 – Божественная литургия

10.00 – Великое освящение воды

Калитвенский Свято-Успенский храм

18 января

7.30 – Царские часы. Божественная литургия

С 10.00 – Великое освящение воды

12.00 – Вечернее богослужение

19 января

8.00 – Божественная литургия

10.00 – Великое освящение воды

Богдановский Свято-Никольский храм

18 января

8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого

По окончанию, в 10.30 – Великое освящение воды

14.00 – Вечерня

19 января

8.30 – Божественная литургия

По окончании в 10.30 – Великое освящение воды

Храм Георгия Победоносца

(х. Лихой)

18 января

15.00 – Великое освящение воды

16.00 – Всенощное бдение

19 января

8.30 – Литургия

11.00 – Великое освящение воды

Храм Державной иконы Божией Матери

(Донецк)

18 января

7.30 – Царские часы. Утреннее богослужение.

9.00 – Литургия св. Василия Великого

10.00 – 19.00 – Великое освящение воды

На территории храма будет организована купель, в которой можно совершить омовение с 10.00 до 00.30. Храм будет открыт до 00.30

15.00 – Великое повечерие. Исповедь. Акафистное пение празднику Крещения Господня.

19 января

7.30 – Литургия. Исповедь

10.00 – 20.00 – Великое освящение воды

На территории храма будет организована купель, совершать омовения в которой можно с 10.00 до 00.30

Храм святой блаженной Матроны Московской

(пос. Двадцатка)

18 января

8.00 – Литургия. Молебен. Великое освящение воды

14.00 – Всенощное бдение

7 января

8.00 – Литургия. Молебен. Великое освящение воды

Гундоровский Свято-Успенский храм

(п. Гундоровский)

18 января

8.00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь Причастие.

Освятить воду можно до 19.00 (храм открыт до 00.00 часов)

15.00 – Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

19 января

8.00 – Литургия. Исповедь. Причастие. Великое освящение воды.

Воду можно освятить до 19.00. Храм открыт до 21.00