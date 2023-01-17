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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Крещение каменчане отказывались от купания в Донце

религия

Где освятить воду на Крещение

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Расписание Великого освящения воды и крещенских служб в храмах Каменска-Шахтинского,  Каменского района и Донецка.

19 января православные будут отмечать Крещение Господне или Богоявление. В каждом храме по этому случаю пройдут праздничные богослужения, а также будет совершен чин Великого освящения воды. 

Каменский Свято-Покровский храм 

18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

  • 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Василия Великого
  • 11.30 – 19.00 – Великое освящение воды (через каждые полчаса: 11.30 – 12.00, 12.30, 13.00 и т. д.) 
  • 17.00 – Всенощное бдение

19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

  • 8.30 – Часы. Литургия
  • С 10.30 до 19.00 – Великое освящение воды (каждые полчаса: 10.30 – 11.00, 11.30, 12.00 и т. д.)

Каменский Свято-Троицкий храм 

(поселок Южный)

18 января

  • 7.00 – Божественная литургия
  • 10.00 – 19.00 – Великое освящение воды

19 января

  • 7.00 – Божественная литургия
  • 9.00 – 15.00 – Великое освящение воды

На территории храма будет организована купель, начинать омовение в которой уже можно будет с 10.00 18 января. 

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших 

(недалеко от парка Победы)

18 января

  • 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00 – Великое освящение воды

19 января

  • 11.30 – Великое освящение воды

Расписание служб уточняйте непосредственно в храме

Каменский храм Преображения Господня 

(мкр. Лиховской)

18 января

  • 8.00 – Божественная литургия. Великое освящение воды
  • 15.00 – Всенощное бдение

19 января

  • 8.00 – Божественная литургия. Великое освящение воды

Каменский храм Святой Анны Кашинской 

(мкр. Заводской)

18 января 

  • 8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого
  • 14.00 – Всенощное бдение
  • 18.00 – Великое освящение воды

19 января

  • 8.00 – Божественная литургия
  • 12.00 – Великое освящение воды

Храм святого Сергия Радонежского

(парк Лога)

18 января

  • 7.30 – Царские часы. Вечерня. Литургия. Молебен
  • 10.00-11.00 и 16.00 – 17.00 – Великое освящение воды
  • 14.00 – Всенощное бдение

19 января

  • 7.30 – Литургия. Молебен. 
  • 10.00 – 11.00 – Великое освящение воды

Храм Святителя Николая 

(хутор Ст. Станица)

18 января 

  • 8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого 
  • 11.00–12.00 – Великое освящение воды
  • 15.00 – Всенощное бдение

19 января

  • 8.00 – Божественная литургия
  • 10.00 – Великое освящение воды

Калитвенский Свято-Успенский храм 

18 января 

  • 7.30 – Царские часы. Божественная литургия
  • С 10.00 – Великое освящение воды
  • 12.00 – Вечернее богослужение

19 января 

  • 8.00 – Божественная литургия
  • 10.00 – Великое освящение воды

Богдановский Свято-Никольский храм 

18 января

  • 8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого
  • По окончанию, в 10.30 – Великое освящение воды
  • 14.00 – Вечерня

19 января

  • 8.30 – Божественная литургия
  • По окончании в 10.30 – Великое освящение воды

Храм Георгия Победоносца

(х. Лихой)

18 января

  • 15.00 – Великое освящение воды
  • 16.00 – Всенощное бдение

19 января

  • 8.30 – Литургия
  • 11.00 – Великое освящение воды

Храм Державной иконы Божией Матери

(Донецк)

18 января

  • 7.30 – Царские часы. Утреннее богослужение.
  • 9.00 – Литургия св. Василия Великого
  • 10.00 – 19.00 – Великое освящение воды

На территории храма будет организована купель, в которой можно совершить омовение с 10.00 до 00.30. Храм будет открыт до 00.30

  • 15.00 – Великое повечерие. Исповедь. Акафистное пение празднику Крещения Господня. 

19 января

  • 7.30 – Литургия. Исповедь
  • 10.00 – 20.00 – Великое освящение воды

На территории храма будет организована купель, совершать омовения в которой можно с 10.00 до 00.30

Храм святой блаженной Матроны Московской 

(пос. Двадцатка)

18 января

  • 8.00 – Литургия. Молебен. Великое освящение воды 
  • 14.00 – Всенощное бдение

7 января

  • 8.00 – Литургия. Молебен. Великое освящение воды 

Гундоровский Свято-Успенский храм

(п. Гундоровский)

18 января 

  • 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь Причастие. 

Освятить воду можно до 19.00 (храм открыт до 00.00 часов)

  • 15.00 – Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

19 января 

  • 8.00 – Литургия. Исповедь. Причастие. Великое освящение воды.

Воду можно освятить до 19.00. Храм открыт до 21.00

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