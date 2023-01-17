С площадки главного ж/д вокзала Ростова-на-Дону пропали внедорожники с синей аббревиатурой на белых боках – «ОБСЕ». Именно эти джипы несколько лет е курсировали по Каменску-Шахтинскому и кучковались возле отеля «Грант» в пер. Крупской.

Потому что именно в нашем городе миссия ОБСЕ базировалась и наблюдала за происходящим на Донбассе. Ну, или делала вид, что наблюдала. Белые внедорожники с латинскими буквами за период с 29 июля 2014 года по осень 2021 год стали привычной картинкой для Каменска-Шахтинского.

Но 12 октября 2021 года они вдруг разом снялись… и улетели. Точнее их погрузили на платформы и увезли. Оказывается, увезли, чтобы бросить на ростовском вокзале.

И вот джипы пропали со стоянки вокзала. Официально о том, куда переместили иномарки, не сообщалось. Однако российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что бронированные внедорожники ОБСЕ замечены на границе Ростовской области и ЛНР. Люди в соцсетях комментируют: правильно, пусть теперь послужат добру.