На данный момент в России продолжается рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Постепенно растет заболеваемость ковидом, хотя показатели сейчас значительно ниже, чем зимой 2022 года. На фоне сезонных инфекций образовалось новое заболевание – флурона – гибрид гриппа и коронавируса.

Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто. При группе симптомы появляются очень быстро, температура до 38-39 может подняться за несколько часов, если через какой-то промежуток времени пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинической работе московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, дмн Татьяна Руженцова.

В большинстве случаев при лечении комбинированной инфекции каких-либо дополнительных препаратов не требуется, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные лекарства имеют широкий спектр действия и работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова.

Меж тем, у большинства пациентов с флуроной было выявлено осложнение в виде пневмонии довольно тяжелого течения, плохо поддающейся стандартной терапии.

Обезопасить себя специалисты рекомендуют вакцинацией и использованием защитных масок. Особо внимательными к своему здоровью должны быть пожилые пациенты с сердечно-сосудистой и бронхо-легочной патологией. Риск тяжелого и длительного течения высок у детей до года.

