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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский театр «У Креста» ищет худощавых мужчин
Фото из архива.

культура

Каменский театр «У Креста» ищет худощавых мужчин

Опубликовано

16 января начались репетиции новой постановки каменского театра «У Креста» по пьесе Виктора Франкла «Синхронизация в Биркенвальде».

Пьеса готовится ко Дню Победы и будет представлена каменскому зрителю на майских праздниках. Режиссером-постановщиком выступает Арташес Меграбян, который после некоторого перерыва вновь возглавил народный самодеятельный театр. Спектакль расскажет об ужасах жизни военнопленных в концлагерях. По сценарию в пьесе должны быть задействованы 10 актеров и одна актриса. 

Однако на данный момент актерский коллектив набран не полностью – не хватает мужчин. Режиссер Арташес Меграбян обращается ко всем представителям мужского пола старше 20 лет, худощавого телосложения, желающим попробовать себя на театральном поприще с просьбой позвонить по телефону: 8-950-869-59-44.      

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