16 января начались репетиции новой постановки каменского театра «У Креста» по пьесе Виктора Франкла «Синхронизация в Биркенвальде».

Пьеса готовится ко Дню Победы и будет представлена каменскому зрителю на майских праздниках. Режиссером-постановщиком выступает Арташес Меграбян, который после некоторого перерыва вновь возглавил народный самодеятельный театр. Спектакль расскажет об ужасах жизни военнопленных в концлагерях. По сценарию в пьесе должны быть задействованы 10 актеров и одна актриса.

Однако на данный момент актерский коллектив набран не полностью – не хватает мужчин. Режиссер Арташес Меграбян обращается ко всем представителям мужского пола старше 20 лет, худощавого телосложения, желающим попробовать себя на театральном поприще с просьбой позвонить по телефону: 8-950-869-59-44.