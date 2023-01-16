Утром 16 января каменчане заметили грейдер, который счищал снежную «кашу» с дороги на нескольких улицах города, в том числе в пер. Коммунистическом.

Как пояснили «ПИКу» в подрядной организации «Компас 1», жесткой периодичности уборки улиц нет. Обработка пескосоляной смесью и уборка снежной «каши» выполняется по необходимости. В частности, утром 16 января снежную «кашу» убирали с дорог, чтобы при понижении температур она не превратилась в ледяные надолбы. По прогнозу погоды, вечером мороз до -3.