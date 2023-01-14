В 18.40, когда уже стемнело, 59-летний водитель «Кио Рио» ехал из Каменска в Донецк.

На 374 км трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — ЛНР» мужчина решил обогнать две впереди идущие машины. Выехал на полосу встречного движения. В это время по встречке из Донецка двигался автомобиль ВАЗ 2115. Не успев закончить обгон, водитель иномарки допустил с ним лобовое столкновение.

«Пятнадцатую» после удара выбросило на обочину, ее 35-летний водитель погиб на месте. Также в аварии пострадал водитель «Киа», он доставлен в больницу.