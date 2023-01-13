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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России встречают Старый Новый год

общество

В России встречают Старый Новый год

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В ночь с 13 на 14 января в России традиционно отмечают Старый Новый год. 

Этот неофициальный праздник в нашей стране появился после перехода с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю). 

При царе Россия жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа — по григорианскому, который был создан в XVI веке. Между календарями была разница в 13 дней, что создавало сложности для ведения международных дел. 14 февраля 1918 года большевистская власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился праздник Старый Новый год, т. е. Новый год по старому стилю.

Однако русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь и по сей день использует юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а Новый год православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), потому что считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира и на время новогодних праздников у верующих приходится строгий Рождественский пост.

Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России, есть он и в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

А еще Старый Новый год совпадает со Святками. Это время в народе считалось идеальным для гаданий, к которым, кстати, можно отнести и традиционные вареники с сюрпризами — ими принято угощаться на Дону в этот праздник.

Напоминаем значения начинок-сюрпризов.

  • Арахис – к любовному похождению
  • Вишня – к удаче
  • Горох – к домашнему покою
  • Грецкий орех – здоровье
  • Фундук – к удачным приобретениям
  • Гречка – благоприятные новости
  • Грибы – к долгой и счастливой жизни
  • Деньги, зерно, рис – к богатству, деньгам
  • Изюм – к великому соблазну
  • Карамелька – к любви
  • Картошка – к успешной карьере
  • Клюква – к неожиданным переменам
  • Курага – к радости
  • Лавровый лист — к славе, победе
  • Мед или укроп — здоровье
  • Морковь – к новым знакомствам
  • Нитка – дальняя дорога
  • Перец душистый молотый — к острым ощущениям
  • Черный перец горошком – к друзьям, новым отношениям
  • Пуговица — к обновкам
  • Пшено – пустые хлопоты
  • Сахар — легкий, благоприятный год
  • Соль – к ссорам и неудачам
  • Стручковый перец – к сексу
  • Фасоль – к пополнению в семье
  • Чеснок – к браку по расчету
  • Яблоко – к заслуженной награде

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