общество
В России встречают Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января в России традиционно отмечают Старый Новый год.
Этот неофициальный праздник в нашей стране появился после перехода с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю).
При царе Россия жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа — по григорианскому, который был создан в XVI веке. Между календарями была разница в 13 дней, что создавало сложности для ведения международных дел. 14 февраля 1918 года большевистская власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился праздник Старый Новый год, т. е. Новый год по старому стилю.
Однако русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь и по сей день использует юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а Новый год православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), потому что считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира и на время новогодних праздников у верующих приходится строгий Рождественский пост.
Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России, есть он и в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.
А еще Старый Новый год совпадает со Святками. Это время в народе считалось идеальным для гаданий, к которым, кстати, можно отнести и традиционные вареники с сюрпризами — ими принято угощаться на Дону в этот праздник.
Напоминаем значения начинок-сюрпризов.
- Арахис – к любовному похождению
- Вишня – к удаче
- Горох – к домашнему покою
- Грецкий орех – здоровье
- Фундук – к удачным приобретениям
- Гречка – благоприятные новости
- Грибы – к долгой и счастливой жизни
- Деньги, зерно, рис – к богатству, деньгам
- Изюм – к великому соблазну
- Карамелька – к любви
- Картошка – к успешной карьере
- Клюква – к неожиданным переменам
- Курага – к радости
- Лавровый лист — к славе, победе
- Мед или укроп — здоровье
- Морковь – к новым знакомствам
- Нитка – дальняя дорога
- Перец душистый молотый — к острым ощущениям
- Черный перец горошком – к друзьям, новым отношениям
- Пуговица — к обновкам
- Пшено – пустые хлопоты
- Сахар — легкий, благоприятный год
- Соль – к ссорам и неудачам
- Стручковый перец – к сексу
- Фасоль – к пополнению в семье
- Чеснок – к браку по расчету
- Яблоко – к заслуженной награде