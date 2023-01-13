В ночь с 13 на 14 января в России традиционно отмечают Старый Новый год.

Этот неофициальный праздник в нашей стране появился после перехода с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю).

При царе Россия жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа — по григорианскому, который был создан в XVI веке. Между календарями была разница в 13 дней, что создавало сложности для ведения международных дел. 14 февраля 1918 года большевистская власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился праздник Старый Новый год, т. е. Новый год по старому стилю.

Однако русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь и по сей день использует юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а Новый год православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), потому что считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира и на время новогодних праздников у верующих приходится строгий Рождественский пост.

Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России, есть он и в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

А еще Старый Новый год совпадает со Святками. Это время в народе считалось идеальным для гаданий, к которым, кстати, можно отнести и традиционные вареники с сюрпризами — ими принято угощаться на Дону в этот праздник.

Напоминаем значения начинок-сюрпризов.