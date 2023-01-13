Свиной грипп A(H1N1) начинает уступать место гриппу группы B, который может вызвать осложнения в виде тяжелого воспаления легких. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова.

Отмечается, что в последние дни наблюдается ежедневный рост числа случаев заражения, однако критичным он не является. По словам главы ведомства, приход гриппа B свидетельствует о начале небольшой новой волны заболевания. Течение болезни при этом виде гриппа проходит нелегко, возможны осложнения в виде пневмонии и бронхита.