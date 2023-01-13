13 января отмечают свой профессиональный праздник журналисты, издатели, редакторы, публицисты, корректоры, верстальщики – одним словом, все, кто в той или иной степени связан с печатью газет и журналов.

Дата выбрана не случайно – в этот день в 1703 году по указу и при личном участии государя Петра I вышел первый номер первой в России газеты «Ведомости». Праздник российской печати появился в Советском Союзе, где все издания контролировались государством. Первоначально торжество учредили в дату открытия газеты «Правда» – 5 мая, но после распада СССР решили вернуться ко дню основания российских газет. Так, в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 13 января снова стало датой празднования Дня российской печати. По данным статистики, сегодня в России зарегистрировано более 83 тысячи периодических изданий, из них порядка 2/3 составляют газеты, 1/3 — журналы. СМИ России выходят на 102 языках.

Напомним, 5 января 2023 года газете «ПИК» Каменска-Шахтинского исполнилось 28 лет. В этот день вышел первый номер нового городского еженедельника «Предложения. Информация. Комментарии».